Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Геленджике установят спецконтейнеры для утилизации елок

С 13 января жители Геленджика смогут сдать новогодние елки на переработку. Об этом сообщили в МЦУ курорта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для сбора хвойных деревьев в городе установят специальные контейнеры. Затем елки отправят на переработку для получения опилок.

Контейнеры будут находиться по следующим адресам: мкр. Северный, дом №12; пересечение улиц Леселидзе и Грибоедова (на кольце); пересечение Янтарной и Ясеневой (рядом с контейнерной площадкой).

Горожан просят соблюдать правила и не выбрасывать бытовой мусор в контейнеры, предназначенные только для елок.

Подобную акцию также проводят в Краснодаре. Жители города могут оставить хвойные деревья на обычных контейнерных площадках для их дальнейшей переработки.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...