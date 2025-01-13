Проезд в электричках на маршруте Туапсе — Адлер подорожал до 51 рубля

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» установила новые тарифы на пассажирские перевозки в пригородном железнодорожном сообщении с января 2025 года. Стоимость проезда за зону в 10 км увеличилась с 33 до 35 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На участке Туапсе — Адлер пассажиры заплатят 51 руб. за 10-километровую зону. Тариф в размере 55 руб. за зону установлен на маршрутах Адлер — Роза Хутор, Адлер — Адлер Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок и Адлер — Имеретинский курорт. На участке Майкоп — Белореченская — Майкоп для поездов №6048/№6057 цена выросла с 23 до 26 руб.

Тарифы Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании также изменились — стоимость проезда увеличилась с 31 до 33 руб. за 10 км пути.

Электрички черноморского побережья по состоянию на конец ноября 2024 года входили в пятерку самых востребованных маршрутов на юге России. По маршруту Туапсе — Имеретинский курорт поезда «Ласточка» перевезли 4,9 млн пассажиров. Маршрутами Аэропорт Сочи — Туапсе и Аэропорт Сочи — Сочи воспользовались 1,9 и 1,2 млн человек соответственно.

Вячеслав Рыжков