В праздники сборы пермских кинотеатров выросли на 11%

В Прикамье сборы кинотеатров в первую неделю 2025 года составили 85,4 млн руб. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, этот показатель выше относительно новогодней недели прошлого года на 11% (в 2024-м — 76,6 млн руб.). Первым на это обратило внимание издание «РБК Пермь».

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Наиболее прибыльной кинокартиной оказался «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (37,4 млн руб.). При этом общероссийские сборы фильма за первую неделю года составили 2,4 млрд руб. Также пермяки смотрели «Финист. Первый богатырь» (25,5 млн руб.), «Елки 11» (8 млн руб.).

По данным «РБК Пермь», несмотря на рост сборов, посещаемость кинотеатров в Прикамье снизилась, а средняя стоимость билетов выросла на 12–15%.