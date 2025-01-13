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В Челябинской области подорожает вход в национальные парки

С 15 января в Челябинской области плата за посещение национальных парков «Таганай» и «Зигальга» вырастет до 250 руб. Информация об этом опубликована на официальных сайтах особо охраняемых природных территорий.

Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

С 2022 года плата за вход на территорию нацпарков составляла 200 руб. С повышением тарифа сохраняются все прежние льготы. Так, бесплатно на Таганай и Зигальгу могут прийти школьники и дошкольники, пенсионеры, многодетные родители и еще несколько категорий граждан. Также бесплатно ходить на территорию Таганая имеют право жители Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района, а на территорию Зигальги — жители Катав-Ивановского района.

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