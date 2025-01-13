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В челябинском аэропорту задержаны три рейса в Санкт-Петербург

В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова из-за непогоды задержаны вылеты трех рейсов в Санкт-Петербург и прилеты двух в обратную сторону 13 января. Информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.

В Санкт-Петербург два самолета компаний «Аэрофлот» и «Россия» должны были вылететь в 6:15, однако их отложили до 20:15. Еще один рейс от перевозчика Smartavia вылетит в 14:35 вместо 8:00. В Челябинск из северной столицы должны были прибыть два самолета «России» и Smartavia в 5:25 и 7:20 соответственно. На данный момент время прилета рейсов неизвестно.

Виталина Ярховска

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