Полицейские в Грузии задержали девять человек на акции протеста в Тбилиси

Полиция в Тбилиси задержала девять человек в ходе очередной акции протеста. Об этом сообщил местный телеканал «Пирвели архи». Задержанных обвиняют в неповиновении и хулиганстве по отношению к представителям власти.

Инцидент произошел возле ресторана «Бабило», где проходило корпоративное мероприятие с участием грузинских судей. Протестующие освистали их и начали бросать в них яйца. Правоохранители вмешались в ситуацию и задержали наиболее активных участников акции.

В начале января Департамент миграции Грузии решил депортировать из страны 25 иностранцев, принимавших участие в протестных акциях в Тбилиси в период с ноября по декабрь 2024 года. Всего за указанный период власти выдворили за пределы республики 91 иностранца.

Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения правящей «Грузинской мечты» приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков с использованием пиротехники, слезоточивого газа и водометов. Оппозиция не признала легитимность парламента нового созыва и бойкотировала его заседания.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Дворцовый круговорот».