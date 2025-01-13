Сбербанк раскрыл работу «университета» для подготовки кибермошенников

Сбербанк раскрыл работу онлайн-университета, который готовил мошенников, в том числе хакеров, для атак на российские компании. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые "университеты". "Сбер" вскрыл работу одного такого учреждения»,— рассказал собеседник агентства.

По словам господина Кузнецова, предприятие работает через даркнет и проводит регулярные наборы «слушателей», предлагая курсы и соответствующие обучающие материалы. Срок подготовки составляет семь недель. По данным Сбербанка, подготовку уже прошли 10 тыс. человек, и зафиксировано еще порядка 20 тыс. желающих — 20 тыс., что указывает на масштаб противоправной деятельности. Среди требований к желающим заниматься обзвоном потенциальных жертв — знание языков стран Восточной и Западной Европы, добавил Станислав Кузнецов.

Он добавил, что подобное мошенничество — часть теневой экономики с множеством специализаций, однако других специализированных знаний для работы в этой сфере не требуется: мошенники пользуются шаблонными скриптами, а основным навыком считается умение завоевать доверие.

Подробнее о противодействии IT-преступлениям — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».