Главные анонсы 13 января

Депутаты Госдумы начнут заседания в рамках весенней сессии 2025 года.

Арбитражный суд Уральского округа продолжит рассмотрение кассационных жалоб бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината на постановление о передаче государству акций заводов группы.

Савеловский суд Москвы продолжит рассматривать по существу дело о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука.

Южный окружной военный суд рассмотрит иск по уголовному делу в отношении Егора Семенова о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу дело о банкротстве в отношении Людмилы Ананьевой, жены бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка.

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в мошенничестве экс-адвокату Эльману Пашаеву.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 млн руб. бюджетных средств.

Тверской суд Москвы проведет слушания по заочному делу бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, обвиняемого в хищениях.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск ООО «Русхимальянс» о запрете немецкому банку Landesbank Baden-Wrttemberg вести судебные разбирательства с этой российской компанией за рубежом.

Сямэнь посетит первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин для изучения опыта работы российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики и других платформ Инновационного парка будущего БРИКС.

В Болгарии и Румынии с 13 января начнутся учения НАТО Steadfast Dart.

В Варшаве пройдет встреча министров обороны Польши, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Украины.

В Женеве пройдет раунд переговоров между Ираном и Великобританией, Германией, Францией по вопросу заключения ядерной сделки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в ОАЭ.

Министр обороны Японии Гэн Накатани отправится с четырехдневным визитом в Великобританию, где проведет встречу с британским коллегой Джоном Хили и обсудит проект совместной разработки истребителя нового поколения в рамках общей Глобальной программы боевой авиации (GCAP).

Глава МИД Японии Такэси Ивая посетит с визитом Южную Корею, Филиппины и Палау, где обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в индо-тихоокеанском регионе и мире.

В Бока-Чика с космодрома Starbase запланирован седьмой испытательный пуск космического корабля Starship компании SpaceX с помощью ракеты-носителя Super Heavy.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».