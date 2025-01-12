Водителей предупредили об ухудшении погоды в Татарстане и Чувашии

Вечером 12 января и в первой половине дня 13 января в Татарстане, Чувашии, а также Нижегородской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в пресс-службе «Автодора».

В регионах прогнозируют понижение температуры ниже нуля, ожидаются сильные осадки в виде ледяного дождя и снега. Также возможно ухудшение видимости до 500 м.

Пресс-служба компании просит быть бдительными и осторожными на дорогах. Водителям рекомендуют по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий. В условиях ограниченной видимости советуют выбирать умеренную скорость и пользоваться приборами освещения.

Диана Соловьёва