Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Свеза» запечатала сделки

Холдинг приобрел производство картонной упаковки в Ленобласти и бумажный завод в Пскове

ГК «Свеза» стала собственником производства картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» в Ленобласти. Кроме этого, группа приобрела производителя бумаги для сигаретных фильтров ООО «Невские грани» в Пскове. Цена и условия сделок не раскрываются, эксперты оценивают общую стоимость активов примерно в 10 млрд рублей и считают их высокорентабельными.

Генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман

Генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГК «Свеза» сообщила о сделках 10 января. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, единственный учредитель всех трех юрлиц (ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «ММПОФ Ротогравюр» и ООО «Невские грани» — ООО «Форвард». С 27 декабря 100-процентным владельцем юрлица стало ООО «Свеза». «ММПОФ Пэкэджинг» и «ММПОФ "Ротогравюр"» расположены в промзоне Горелово на Волхонском шоссе, 4, в Ломоносовском районе Ленобласти. Их выручка в 2023 году составила 7,9 млрд и 4,2 млрд рублей соответственно, следует из данных финансовой отчетности компаний. «Невские грани» зарегистрированы на ул. Леона Поземского, 141, в Пскове. В позапрошлом году выручка производителя составила 2,3 млрд рублей.

Все предприятия принадлежали австрийскому холдингу Mayr-Melnhof, но в 2022 году компания покинула Россию. В сообщении «Свезы» говорится, что сделка получила одобрение в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как уточнили в пресс-службе ГК «Свеза», общая численность сотрудников превышает 600 человек. «Производства работают в штатном режиме, и мы намерены сохранить текущую команду, имеющую значительный опыт работы в отрасли, а также глубокое понимание всех аспектов работы предприятий»,— отметили в компании. На сайте «ММПОФ Пэкэджинг» указано, что предприятие выпускает более 5 млрд коробок в год. Три производственные площадки могут расширить мощности, если этого потребует увеличение клиентской базы и рост продаж, заверили в пресс-службе «Свезы». «При этом на площадке в Ленинградской области последнее расширение завершилось в 2024 году, когда было приобретено новое производственное здание и закуплено оборудование стоимостью почти 1 млрд рублей. В целом за последние пять лет в модернизацию и расширение производства на трех комбинатах было инвестировано больше 2,6 млрд рублей»,— рассказали «Ъ-СПб» в компании.

По словам генерального директора ООО «Свеза» Анатолия Фришмана, в компании ожидают серьезного синергетического эффекта от сделки, ставшей логичным продолжением развития группы на рынке бумаги и картона. ГК вошла в сегмент целлюлозно-бумажного производства летом 2024 года, когда купила у Augment Investments Limited предпринимателя Виктора Харитонина ЦБК «Кама» — единственного производителя мелованных картона и бумаги в России (см. «Ъ-СПб» от 30.07.2024). По оценкам экспертов, последние три производства, владельцем которых стала компания, высокомаржинальные и перспективные, со стабильным сбытом. По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, с приобретением картонных предприятий в Ленобласти доля «Свезы» на отечественном рынке упаковки продуктов питания может достигнуть 18%. «Невские грани» фактически являются монополистом в секторе производства бумажных заготовок для сигарет.

Господин Бурмистров оценивает стоимость приобретенных в СЗФО заводов примерно в 10 млрд рублей и считает сделку высокоэффективной. «В условиях, когда предприятия лесопромышленного комплекса в целом находятся под довольно серьезным давлением, это очень эффективное решение, открывающее перед «Свезой» перспективы дальнейшего наращивания доли в смежных отраслях»,— заключает эксперт.

ГК «Свеза», специализирующаяся на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит, объединяет семь фанерных комбинатов и картонно-бумажный комбинат в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, Пермском крае, а также компании по заготовке сырья («Свеза Ресурс»), производству биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитию и внедрению технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза Смартлайн»).

Александра Тен

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...