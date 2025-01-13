«Свеза» запечатала сделки

ГК «Свеза» стала собственником производства картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» в Ленобласти. Кроме этого, группа приобрела производителя бумаги для сигаретных фильтров ООО «Невские грани» в Пскове. Цена и условия сделок не раскрываются, эксперты оценивают общую стоимость активов примерно в 10 млрд рублей и считают их высокорентабельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГК «Свеза» сообщила о сделках 10 января. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, единственный учредитель всех трех юрлиц (ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «ММПОФ Ротогравюр» и ООО «Невские грани» — ООО «Форвард». С 27 декабря 100-процентным владельцем юрлица стало ООО «Свеза». «ММПОФ Пэкэджинг» и «ММПОФ "Ротогравюр"» расположены в промзоне Горелово на Волхонском шоссе, 4, в Ломоносовском районе Ленобласти. Их выручка в 2023 году составила 7,9 млрд и 4,2 млрд рублей соответственно, следует из данных финансовой отчетности компаний. «Невские грани» зарегистрированы на ул. Леона Поземского, 141, в Пскове. В позапрошлом году выручка производителя составила 2,3 млрд рублей.

Все предприятия принадлежали австрийскому холдингу Mayr-Melnhof, но в 2022 году компания покинула Россию. В сообщении «Свезы» говорится, что сделка получила одобрение в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как уточнили в пресс-службе ГК «Свеза», общая численность сотрудников превышает 600 человек. «Производства работают в штатном режиме, и мы намерены сохранить текущую команду, имеющую значительный опыт работы в отрасли, а также глубокое понимание всех аспектов работы предприятий»,— отметили в компании. На сайте «ММПОФ Пэкэджинг» указано, что предприятие выпускает более 5 млрд коробок в год. Три производственные площадки могут расширить мощности, если этого потребует увеличение клиентской базы и рост продаж, заверили в пресс-службе «Свезы». «При этом на площадке в Ленинградской области последнее расширение завершилось в 2024 году, когда было приобретено новое производственное здание и закуплено оборудование стоимостью почти 1 млрд рублей. В целом за последние пять лет в модернизацию и расширение производства на трех комбинатах было инвестировано больше 2,6 млрд рублей»,— рассказали «Ъ-СПб» в компании.

По словам генерального директора ООО «Свеза» Анатолия Фришмана, в компании ожидают серьезного синергетического эффекта от сделки, ставшей логичным продолжением развития группы на рынке бумаги и картона. ГК вошла в сегмент целлюлозно-бумажного производства летом 2024 года, когда купила у Augment Investments Limited предпринимателя Виктора Харитонина ЦБК «Кама» — единственного производителя мелованных картона и бумаги в России (см. «Ъ-СПб» от 30.07.2024). По оценкам экспертов, последние три производства, владельцем которых стала компания, высокомаржинальные и перспективные, со стабильным сбытом. По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, с приобретением картонных предприятий в Ленобласти доля «Свезы» на отечественном рынке упаковки продуктов питания может достигнуть 18%. «Невские грани» фактически являются монополистом в секторе производства бумажных заготовок для сигарет.

Господин Бурмистров оценивает стоимость приобретенных в СЗФО заводов примерно в 10 млрд рублей и считает сделку высокоэффективной. «В условиях, когда предприятия лесопромышленного комплекса в целом находятся под довольно серьезным давлением, это очень эффективное решение, открывающее перед «Свезой» перспективы дальнейшего наращивания доли в смежных отраслях»,— заключает эксперт.

ГК «Свеза», специализирующаяся на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит, объединяет семь фанерных комбинатов и картонно-бумажный комбинат в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, Пермском крае, а также компании по заготовке сырья («Свеза Ресурс»), производству биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитию и внедрению технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза Смартлайн»).

Александра Тен