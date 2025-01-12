В Астрахани начали проверку после обнаружения тела женщины в Трусовском районе

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани приступил к проверке по факту смерти местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Мертвую женщину обнаружили накануне, 11 января, на открытом участке местности близ дома по 6-му проезду Мостостроителей в Трусовском районе Астрахани. На теле местной жительницы выявили рвано-укушенные раны.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов