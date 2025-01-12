В Тюменской области под поездом погиб 49-летний мужчина
Центральный МСУТ СКР проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) из-за гибели 49-летнего мужчины под поездом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) из-за гибели 49-летнего мужчины под поездом
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительной информации, инцидент произошел днем в субботу, 11 января, на 2420-м км перегона Безруково — Ишим. Несмотря на попытки машиниста пассажирского поезд сообщением Москва — Владивосток, наезда избежать не удалось. В результате полученных травм пострадавший скончался.
Следователи СК на транспорте проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия.