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обновлено 16:20

В Ростове почти на месяц закроют перинатальный центр

Ростовский областной перинатальный центр почти месяц не будет принимать новых рожениц. Об этом сообщается в социальных сетях медицинского учреждения.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В перинатальном центре сообщили о ежегодном закрытии на плановую профилактическую мойку. Она продлится с 22 января по 10 февраля. Принимать новых рожениц в этом время центр не будет.

Там также отметили, что поликлиническое отделение продолжит свою работу. В частности, будут работать ультразвуковое исследование и скрининги. Также там можно будет сдать анализы. Приемы врачей в этот период будут продолжены, но сокращены. Продолжат работу кабинеты в области и гинекологическое отделение.

Отдельно в РОПЦ сообщили, что акушеры центра не принимают роды в других больницах региона.

Роман Никитин

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