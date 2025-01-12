В Ростове почти на месяц закроют перинатальный центр
Ростовский областной перинатальный центр почти месяц не будет принимать новых рожениц. Об этом сообщается в социальных сетях медицинского учреждения.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В перинатальном центре сообщили о ежегодном закрытии на плановую профилактическую мойку. Она продлится с 22 января по 10 февраля. Принимать новых рожениц в этом время центр не будет.
Там также отметили, что поликлиническое отделение продолжит свою работу. В частности, будут работать ультразвуковое исследование и скрининги. Также там можно будет сдать анализы. Приемы врачей в этот период будут продолжены, но сокращены. Продолжат работу кабинеты в области и гинекологическое отделение.
Отдельно в РОПЦ сообщили, что акушеры центра не принимают роды в других больницах региона.