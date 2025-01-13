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О делах, достойных знания

В России 13 января отмечают День печати

В 1703 году 2 января (13 января по новому стилю) в Москве под заглавием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах» вышел первый номер первой русской газеты. Сейчас бумажные газеты уступают позиции интернет-СМИ и социальным сетям, но по-прежнему имеют своих преданных читателей. Подборка любителей почитать бумажные газеты — в фотогалерее «Ъ-Приволжье»

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Работница типографии читает отпечатанный номер газеты «Нижегородский рабочий»

Работница типографии читает отпечатанный номер газеты «Нижегородский рабочий»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники V Восточного экономического форума перед началом пленарного заседания

Участники V Восточного экономического форума перед началом пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина читает газету на скамейке автобусной остановки

Женщина читает газету на скамейке автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Метранпаж Арзамасской районной типографии готовит оттиск с металлического набора полосы

Метранпаж Арзамасской районной типографии готовит оттиск с металлического набора полосы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина читает газету в вагоне поезда метро

Женщина читает газету в вагоне поезда метро

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин читает газету

Генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин читает газету

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина покупает газету в киоске

Женщина покупает газету в киоске

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники «банды Абрамова» закрываются от репортеров газетами во время судебного заседания

Участники «банды Абрамова» закрываются от репортеров газетами во время судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-конференции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

Человек без определенного места жительства читает газету

Человек без определенного места жительства читает газету

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Пассажиры электрички в ожидании отправления

Пассажиры электрички в ожидании отправления

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пожилой мужчина читает газету на остановке

Пожилой мужчина читает газету на остановке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Олейников  /  купить фото

Монтаж оборудования в цехах строящейся частной типографии

Монтаж оборудования в цехах строящейся частной типографии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Коммунальные рабочие читают газеты у открытого люка

Коммунальные рабочие читают газеты у открытого люка

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

Женщина читает газету в салоне троллейбуса

Женщина читает газету в салоне троллейбуса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Герман Греф читает газету «Коммерсантъ» во время заседания Морского Совета при правительстве РФ

Герман Греф читает газету «Коммерсантъ» во время заседания Морского Совета при правительстве РФ

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Пешеход читает газету на улице

Пешеход читает газету на улице

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Делегат конференции читает газету

Делегат конференции читает газету

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Пассажир троллейбуса читает газету через лупу

Пассажир троллейбуса читает газету через лупу

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Пачка предвыборного тиража ежедневной газеты «Монитор» в урне

Пачка предвыборного тиража ежедневной газеты «Монитор» в урне

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Рабочий АО «Роспечать» грузит непроданные остатки печатных СМИ

Рабочий АО «Роспечать» грузит непроданные остатки печатных СМИ

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Работница типографии читает отпечатанный номер газеты «Нижегородский рабочий»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники V Восточного экономического форума перед началом пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина читает газету на скамейке автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Метранпаж Арзамасской районной типографии готовит оттиск с металлического набора полосы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина читает газету в вагоне поезда метро

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин читает газету

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина покупает газету в киоске

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники «банды Абрамова» закрываются от репортеров газетами во время судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

Человек без определенного места жительства читает газету

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Пассажиры электрички в ожидании отправления

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пожилой мужчина читает газету на остановке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Олейников  /  купить фото

Монтаж оборудования в цехах строящейся частной типографии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Коммунальные рабочие читают газеты у открытого люка

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

Женщина читает газету в салоне троллейбуса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Герман Греф читает газету «Коммерсантъ» во время заседания Морского Совета при правительстве РФ

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Пешеход читает газету на улице

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Делегат конференции читает газету

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Пассажир троллейбуса читает газету через лупу

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Пачка предвыборного тиража ежедневной газеты «Монитор» в урне

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Рабочий АО «Роспечать» грузит непроданные остатки печатных СМИ

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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