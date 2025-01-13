О делах, достойных знания
В России 13 января отмечают День печати
В 1703 году 2 января (13 января по новому стилю) в Москве под заглавием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах» вышел первый номер первой русской газеты. Сейчас бумажные газеты уступают позиции интернет-СМИ и социальным сетям, но по-прежнему имеют своих преданных читателей. Подборка любителей почитать бумажные газеты — в фотогалерее «Ъ-Приволжье»
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