О делах, достойных знания

В 1703 году 2 января (13 января по новому стилю) в Москве под заглавием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах» вышел первый номер первой русской газеты. Сейчас бумажные газеты уступают позиции интернет-СМИ и социальным сетям, но по-прежнему имеют своих преданных читателей. Подборка любителей почитать бумажные газеты — в фотогалерее «Ъ-Приволжье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работница типографии читает отпечатанный номер газеты «Нижегородский рабочий» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участники V Восточного экономического форума перед началом пленарного заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Женщина читает газету на скамейке автобусной остановки Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Метранпаж Арзамасской районной типографии готовит оттиск с металлического набора полосы Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Женщина читает газету в вагоне поезда метро Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин читает газету Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Женщина покупает газету в киоске Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участники «банды Абрамова» закрываются от репортеров газетами во время судебного заседания Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото Человек без определенного места жительства читает газету Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пассажиры электрички в ожидании отправления Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Пожилой мужчина читает газету на остановке Фото: Коммерсантъ / Андрей Олейников / купить фото Монтаж оборудования в цехах строящейся частной типографии Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Коммунальные рабочие читают газеты у открытого люка Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов Женщина читает газету в салоне троллейбуса Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Герман Греф читает газету «Коммерсантъ» во время заседания Морского Совета при правительстве РФ Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Пешеход читает газету на улице Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Делегат конференции читает газету Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пассажир троллейбуса читает газету через лупу Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Пачка предвыборного тиража ежедневной газеты «Монитор» в урне Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Рабочий АО «Роспечать» грузит непроданные остатки печатных СМИ Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 21 Работница типографии читает отпечатанный номер газеты «Нижегородский рабочий» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участники V Восточного экономического форума перед началом пленарного заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Женщина читает газету на скамейке автобусной остановки Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Метранпаж Арзамасской районной типографии готовит оттиск с металлического набора полосы Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Женщина читает газету в вагоне поезда метро Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин читает газету Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Женщина покупает газету в киоске Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участники «банды Абрамова» закрываются от репортеров газетами во время судебного заседания Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото Человек без определенного места жительства читает газету Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пассажиры электрички в ожидании отправления Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Пожилой мужчина читает газету на остановке Фото: Коммерсантъ / Андрей Олейников / купить фото Монтаж оборудования в цехах строящейся частной типографии Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Коммунальные рабочие читают газеты у открытого люка Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов Женщина читает газету в салоне троллейбуса Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Герман Греф читает газету «Коммерсантъ» во время заседания Морского Совета при правительстве РФ Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Пешеход читает газету на улице Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Делегат конференции читает газету Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Пассажир троллейбуса читает газету через лупу Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Пачка предвыборного тиража ежедневной газеты «Монитор» в урне Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Рабочий АО «Роспечать» грузит непроданные остатки печатных СМИ Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын