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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погодных условий с 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в течение дня 13 января и ночью 14 января на территории Ростовской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Видимость на дорогах региона может ухудшиться до 1-2 км, а при осадках — до 500 метров. На севере Ростовской области могут образоваться снежные накаты.

Жителей попросили при непогоде быть аккуратнее на улице. Во время осадков не следует находиться рядом с линиями ЛЭП, под деревьями или рекламными щитами. В случае возникновения опасности следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Роман Никитин

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