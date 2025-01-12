13 января в Черноземье ожидается переменная облачность, от -5°C до 0°C

В понедельник, 13 января, в Черноземье ожидается преимущественно переменная облачность, местами может пройти снег. Температура будет варьироваться от -5°C до 0°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Так, переменная облачность ожидается в Белгороде и Воронеже, ночью температура составит -3°C. Днем температура в этих городах поднимется до 0°C, в Воронеже будет ясно, в Белгороде — облачно с прояснениями.

В Курске также прогнозируется переменная облачность, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью составит -4°C, днем -1°C.

В Липецке ночью будет облачно, -4°C, днем — облачно с прояснениями, -1°C.

В Орле ожидается облачная погода, температура ночью составит -3°C, днем — около 0°C, может пойти мокрый снег.

В Тамбове также ночью может пойти снег, температура опустится до -5°C. Днем прогнозируется переменная облачность, -2°C.

Мария Старикова