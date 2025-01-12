В пострадавших от удара БПЛА домах тамбовского Котовска приступили к замене окон

В двух домах Котовска (Тамбовская область), которые в ночь на 11 января подверглись ударам украинских беспилотников, приступили к замене окон. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Фото: Telegram-канал врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова

«Глава города Алексей Михайлович Плахотников доложил, что сейчас пять бригад заканчивают обмер разбитых окон для замены, которая будет проведена за счет бюджета. Три бригады временно закрывают окна пленкой»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Тепло и газ в оба дома вернули вчера, 11 января.

Об атаке стало известно около 04:00 11 января из Telegram-канала Евгения Первышова. В результате пострадали семь человек. Госпитализация никому не потребовалась, медпомощь была оказана на месте. «Врачи продолжают следить за их состоянием здоровья»,— подчеркнул господин Первышов.

Мария Старикова