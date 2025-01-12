На Дону отправили в колонию экс-адвоката, обманувшего клиента на 3 млн рублей

Суд признал виновным бывшего адвоката, который обманул своего клиента на 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, экс-адвокат вместе со своим знакомым, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, незаконным путем получили от клиента 3 млн рублей. За эти деньги защитник обещал решать вопрос о прекращении уголовного дела в отношении родственника клиента, который проходил по статье о незаконном обороте денежных средств.

«Выполнять свои обещания адвокат не намеривался, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению», — отметили в пресс-службе СК.

Суд признал экс-адвоката виновным и приговорил к 2,5 годам в колонии общего режима.

Сообщается, что суд над вторым фигурантом дела еще продолжается.

Роман Никитин