Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону отправили в колонию экс-адвоката, обманувшего клиента на 3 млн рублей

Суд признал виновным бывшего адвоката, который обманул своего клиента на 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, экс-адвокат вместе со своим знакомым, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, незаконным путем получили от клиента 3 млн рублей. За эти деньги защитник обещал решать вопрос о прекращении уголовного дела в отношении родственника клиента, который проходил по статье о незаконном обороте денежных средств.

«Выполнять свои обещания адвокат не намеривался, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению», — отметили в пресс-службе СК.

Суд признал экс-адвоката виновным и приговорил к 2,5 годам в колонии общего режима.

Сообщается, что суд над вторым фигурантом дела еще продолжается.

Роман Никитин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...