Страх в ритме танца

Любимая в России группа Franz Ferdinand выпустила новый альбом «The Human Fear» с красивыми мелодиями и греческим влиянием. Шестую студийную пластинку шотландцев послушал Игорь Гаврилов.

Новый альбом Franz Ferdinand «The Human Fear» замахивается на песенное совершенство

Фото: Paul Bergen / Redferns / Getty Images

Фото: Paul Bergen / Redferns / Getty Images

В 2024 году исполнилось 20 лет дебютному альбому шотландской группы Franz Ferdinand «Franz Ferdinand». Дата не была отмечена ни праздничными концертами, ни юбилейными переизданиями. И это несмотря на то, что в год выхода альбома группа была безусловным лидером в мировой независимой рок-музыке, неоспоримым новатором, возродившим интерес к постпанку в его оптимистической, танцевальной версии. На тот момент Franz Ferdinand выглядели безусловными спасителями рока, идущими на смену U2 и прочим стадионным гигантам. Мужской квартет с тонким чувством аранжировки и умением повелевать толпой, а в его главе — знаток современного искусства, одаренный сонграйтер Алекс Капранос.

Российской публике Franz Ferdinand были особенно близки. Они оформляли пластинки в стиле русского авангарда, сочинили песню по мотивам «Мастера и Маргариты» («Love and Destroy»), а отечественные критики даже сравнивали их с группой «Кино». Хотя здесь, скорее, речь может идти об общих и не слишком очевидных источниках вдохновения — The Fall и Gang Of Four. Во второй половине 2000-х казалось, что Franz Ferdinand на долгие годы останутся в России «народной» группой, такой как Rammstein или Muse.

Для лондонского рекорд-лейбла Domino группа Franz Ferdinand была флагманом каталога. Но уже спустя пару лет после их дебюта выяснилось, что прорыв Franz Ferdinand лишь предисловие к планетарного масштаба популярности других клиентов Domino — Arctic Monkeys. Franz Ferdinand продолжали выпускать альбомы с большим хитовым потенциалом. В 2000-х их пластинки целиком состояли из хитов, но позднее на них стало больше проходных номеров. Ни Алекс Капранос, ни группа в целом не жили по законам нового медиаполя. Их блестящие совместные проекты с Midlake и Sparks ныне забыты, группа не давала тем желтой прессе, при этом, к прискорбию фанатов, в 2024 году в ней осталось только двое ее основателей — Алекс Капранос и бас-гитарист Боб Харди.

Лидер Arctic Monkeys Алекс Тернер постоянно заставлял о себе говорить: группу The Last Shadow Puppets, созданную им вместе с Майлзом Кейном, нахваливали критики, звук Arctic Monkeys то и дело менялся, а песня «I Wanna Be Yours» с альбома «AM» (2013) стала хитом эры тиктока и к 2024 году набрала 2 млрд прослушиваний в Spotify. Franz Ferdinand ничем подобным похвастаться не могут, кроме того что песня «Take Me Out» на протяжении 20 лет остается хитом дискотек (часто с приставкой «ретро»).

За Franz Ferdinand попросту не было интересно следить. И в их первом за семь лет альбоме «The Human Fear» хочется найти поводы для новой волны интереса к группе.

Алексу Капраносу 52 года. Не собираясь молодиться, он все же сохраняет легкость, свойственную первым трем альбомам Franz Ferdinand. В открывающей альбом песне «Audacious» Franz Ferdinand используют один из своих любимых трюков, когда темп мелодического «хука» ниже темпа куплета. В целом же альбом с самого начала транслирует ироничную, свойскую, развязную интонацию, которая была характерна для ранних песен Franz Ferdinand, наряду с рваным панковским ритмом. Но это, как пишет журнал Pitchfork, учтивая развязность и винтажный юмор.

Для создания песен «The Human Fear» Алекс Капранос привлекал то одного, то другого участника группы, при этом в студии не было лишних людей или коллабораторов, привлеченных ради рекламы. В альбоме в принципе нет ничего, что не служило бы фирменному звуку группы. «The Human Fear» следует ее генеральной идее: мы делаем то, что нам нравится, то, что для нас органично.

Если говорить о звуке, то после прослушивания вспоминаются в первую очередь даже не мощные припевы, которых здесь много, а минималистичные партии синтезаторов, иногда, как в песне «Hooked» например, напоминающие культовый детский инструмент стилофон. Выдвигая на передний план простые партии клавишника Джулиана Корри, Franz Ferdinand словно оппонируют сегодняшней моде на умный многослойный поп-продакшен. Песни Franz Ferdinand, как принято говорить, «ручная, штучная» работа. При этом она не обязана быть труднодоступной.

Разминаясь в начале альбома, к его середине Алекс Капранос приходит во всей полноте своей сочинительской силы. Идущие друг за другом песни «Hooked», «Build It Up», «Night Or Day» и «Bar Lonely» — это готовое пособие и для авторов песен, и для аранжировщиков. А в конце альбома вдруг появляется «Black Eyelashes» c экзотическим влиянием рембетико — музыки греческих предков Капраноса.

Наряду с детским восторгом новый альбом Franz Ferdinand оставляет грустное ощущение неуместности настолько гармоничного песенного искусства в сегодняшнем мире. Песни настолько совершенны сами по себе, что им вроде бы даже не требуется дополнительное топливо в виде роликов в тиктоке или иного хитроумного промо. Franz Ferdinand и не собираются заморачиваться. И поэтому опять останутся в тени более молодых и проворных.

Игорь Гаврилов