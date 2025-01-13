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Страх в ритме танца

Franz Ferdinand вернулись

Любимая в России группа Franz Ferdinand выпустила новый альбом «The Human Fear» с красивыми мелодиями и греческим влиянием. Шестую студийную пластинку шотландцев послушал Игорь Гаврилов.

Новый альбом Franz Ferdinand «The Human Fear» замахивается на песенное совершенство

Новый альбом Franz Ferdinand «The Human Fear» замахивается на песенное совершенство

Фото: Paul Bergen / Redferns / Getty Images

Новый альбом Franz Ferdinand «The Human Fear» замахивается на песенное совершенство

Фото: Paul Bergen / Redferns / Getty Images

В 2024 году исполнилось 20 лет дебютному альбому шотландской группы Franz Ferdinand «Franz Ferdinand». Дата не была отмечена ни праздничными концертами, ни юбилейными переизданиями. И это несмотря на то, что в год выхода альбома группа была безусловным лидером в мировой независимой рок-музыке, неоспоримым новатором, возродившим интерес к постпанку в его оптимистической, танцевальной версии. На тот момент Franz Ferdinand выглядели безусловными спасителями рока, идущими на смену U2 и прочим стадионным гигантам. Мужской квартет с тонким чувством аранжировки и умением повелевать толпой, а в его главе — знаток современного искусства, одаренный сонграйтер Алекс Капранос.

Российской публике Franz Ferdinand были особенно близки. Они оформляли пластинки в стиле русского авангарда, сочинили песню по мотивам «Мастера и Маргариты» («Love and Destroy»), а отечественные критики даже сравнивали их с группой «Кино». Хотя здесь, скорее, речь может идти об общих и не слишком очевидных источниках вдохновения — The Fall и Gang Of Four. Во второй половине 2000-х казалось, что Franz Ferdinand на долгие годы останутся в России «народной» группой, такой как Rammstein или Muse.

Для лондонского рекорд-лейбла Domino группа Franz Ferdinand была флагманом каталога. Но уже спустя пару лет после их дебюта выяснилось, что прорыв Franz Ferdinand лишь предисловие к планетарного масштаба популярности других клиентов Domino — Arctic Monkeys. Franz Ferdinand продолжали выпускать альбомы с большим хитовым потенциалом. В 2000-х их пластинки целиком состояли из хитов, но позднее на них стало больше проходных номеров. Ни Алекс Капранос, ни группа в целом не жили по законам нового медиаполя. Их блестящие совместные проекты с Midlake и Sparks ныне забыты, группа не давала тем желтой прессе, при этом, к прискорбию фанатов, в 2024 году в ней осталось только двое ее основателей — Алекс Капранос и бас-гитарист Боб Харди.

Лидер Arctic Monkeys Алекс Тернер постоянно заставлял о себе говорить: группу The Last Shadow Puppets, созданную им вместе с Майлзом Кейном, нахваливали критики, звук Arctic Monkeys то и дело менялся, а песня «I Wanna Be Yours» с альбома «AM» (2013) стала хитом эры тиктока и к 2024 году набрала 2 млрд прослушиваний в Spotify. Franz Ferdinand ничем подобным похвастаться не могут, кроме того что песня «Take Me Out» на протяжении 20 лет остается хитом дискотек (часто с приставкой «ретро»).

За Franz Ferdinand попросту не было интересно следить. И в их первом за семь лет альбоме «The Human Fear» хочется найти поводы для новой волны интереса к группе.

Алексу Капраносу 52 года. Не собираясь молодиться, он все же сохраняет легкость, свойственную первым трем альбомам Franz Ferdinand. В открывающей альбом песне «Audacious» Franz Ferdinand используют один из своих любимых трюков, когда темп мелодического «хука» ниже темпа куплета. В целом же альбом с самого начала транслирует ироничную, свойскую, развязную интонацию, которая была характерна для ранних песен Franz Ferdinand, наряду с рваным панковским ритмом. Но это, как пишет журнал Pitchfork, учтивая развязность и винтажный юмор.

Для создания песен «The Human Fear» Алекс Капранос привлекал то одного, то другого участника группы, при этом в студии не было лишних людей или коллабораторов, привлеченных ради рекламы. В альбоме в принципе нет ничего, что не служило бы фирменному звуку группы. «The Human Fear» следует ее генеральной идее: мы делаем то, что нам нравится, то, что для нас органично.

Если говорить о звуке, то после прослушивания вспоминаются в первую очередь даже не мощные припевы, которых здесь много, а минималистичные партии синтезаторов, иногда, как в песне «Hooked» например, напоминающие культовый детский инструмент стилофон. Выдвигая на передний план простые партии клавишника Джулиана Корри, Franz Ferdinand словно оппонируют сегодняшней моде на умный многослойный поп-продакшен. Песни Franz Ferdinand, как принято говорить, «ручная, штучная» работа. При этом она не обязана быть труднодоступной.

Разминаясь в начале альбома, к его середине Алекс Капранос приходит во всей полноте своей сочинительской силы. Идущие друг за другом песни «Hooked», «Build It Up», «Night Or Day» и «Bar Lonely» — это готовое пособие и для авторов песен, и для аранжировщиков. А в конце альбома вдруг появляется «Black Eyelashes» c экзотическим влиянием рембетико — музыки греческих предков Капраноса.

Наряду с детским восторгом новый альбом Franz Ferdinand оставляет грустное ощущение неуместности настолько гармоничного песенного искусства в сегодняшнем мире. Песни настолько совершенны сами по себе, что им вроде бы даже не требуется дополнительное топливо в виде роликов в тиктоке или иного хитроумного промо. Franz Ferdinand и не собираются заморачиваться. И поэтому опять останутся в тени более молодых и проворных.

Игорь Гаврилов

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