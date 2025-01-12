В Татарстане директора фирмы осудят за невыплату зарплаты на 456 тыс. рублей
В Татарстане директор компании «Комплексстрой» предстанет перед судом, его обвиняют в невыплате заработной платы на сумму 456 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.
В Татарстане директора фирмы осудят за невыплату зарплаты на 456 тыс. рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, руководитель фирмы в различные периоды 2024 года не выплачивал заработную плату двум рабочим. В результате перед сотрудниками организации образовалась задолженность на сумму более 456 тыс. рублей. Поступавшие на расчетный счет организации средства были направлены на финансово-хозяйственную деятельность и другие платежи.
Следователи Высокогорского межрайонного следственного отдела собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.