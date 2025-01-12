В Татарстане директор компании «Комплексстрой» предстанет перед судом, его обвиняют в невыплате заработной платы на сумму 456 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора фирмы осудят за невыплату зарплаты на 456 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директора фирмы осудят за невыплату зарплаты на 456 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель фирмы в различные периоды 2024 года не выплачивал заработную плату двум рабочим. В результате перед сотрудниками организации образовалась задолженность на сумму более 456 тыс. рублей. Поступавшие на расчетный счет организации средства были направлены на финансово-хозяйственную деятельность и другие платежи.

Следователи Высокогорского межрайонного следственного отдела собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва