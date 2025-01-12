На пассажира рейса Нижнекамск-Москва завели уголовное дело за сообщение о взрыве

Житель Набережных Челнов, пассажир самолета Нижнекамск — Москва, стал фигурантом уголовного дела после сообщения об угрозе взрыва самолета. Об этом сообщили в официальном канале МВД России «МВД Медиа».

9 января 42-летний пассажир самолета рассказал экипажу об угрозе взрыва. При обследовании воздушного судна взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, а сведения об угрозе не подтвердились. Челнинца, сообщившего об опасности, доставили в дежурную часть транспортной полиции для разбирательства.

Сообщается, что во время полета мужчина нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания бортпроводников.

В отношении жителя Челнов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Суд рассматривает вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Диана Соловьёва