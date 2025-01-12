13 января в Курске на время отключат горячую воду и отопление в 14 домах

13 января в Курске на несколько часов останутся без отопления и горячей воды жители 14 домов. Об этом рассказали в региональном филиале «Квадры». Отключение связано с необходимостью проведения техобслуживания теплообменного оборудования теплопункта «Аккумулятор», пояснили в компании.

С 09:00 до 15:00 подачу горячей воды и отопления будет приостановлена в следующих домах:

5, 3 и 7 по переулку 1-му Ольховскому;

30 по переулку 2-му Ольховскому;

1, 2, 3, 5, 8 и 8а по улице Широкой;

ПЛК. 55, 57, 59, 61.

Мария Старикова