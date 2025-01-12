Пожилая женщина погибла в ДТП с «Газелью» на трассе «Ям-Ижора — Никольское»

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Тосненском районе Ленобласти. ДТП произошло накануне, 11 января, в 17:30 на 8-м километре автодороги «Ям-Ижора — Никольское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 67-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen не справился с управлением, его машину вынесло на «встречку», где произошло столкновение с «Газелью» под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 65-летняя женщина-пассажир Volkswagen. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожная авария на трассе «Нарва» унесла жизнь водителя Chevrolet Aveo.

Андрей Цедрик