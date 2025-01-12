В Перми отреставрируют главный корпус строительного колледжа

Проект по сохранению главного корпуса строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59, являющегося памятником архитектуры, получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Документ размещен на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Проектная документация разработана пермским ООО «Реставратор».

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В соответствии с исследованиями, техническое состояние главного корпуса строительного колледжа признано ограниченно работоспособным. Техническое состояние инженерных систем объекта признано неудовлетворительным, за исключением сетей отопления, признанного удовлетворительным. Проектные решения предусматривают восстановление финишной отделки потолков, стен, полов помещений, в которых предусмотрена замена инженерных сетей. Планируется частичный демонтаж и восстановление конструкции подиумов в кабинетах, где будут менять инженерные сети, а также конструкций сцены в актовом зале. Будет вестись демонтаж бетонного пола для устройства канала для прокладки труб водоснабжения и его восстановление. Запроектированы и другие работы, например демонтаж и восстановление конструкций вентшахт и боровов, закладка существующих ниш для устройства электрощитов и прочее. Изменение архитектурного облика фасадов и внутренней отделки во время капремонта здания не предусмотрено.

Пермский строительный колледж — одно из основных учебных учреждений по строительным специальностям в регионе, здесь обучается свыше 1,6 тыс. студентов. Главный четырехэтажный корпус строительного техникума на Комсомольском проспекте, 59, в качестве объекта культурного наследия носит наименование «Техникум горный». Он построен в начале 1950-х годов, его фасады оформлены в стилистике «сталинского ампира» середины ХХ века.

Минувшим летом в здании спортивного корпуса колледжа (Комсомольский проспект, 59а) начался ремонт, который должны закончить в 2025 году. Также рядом с главным корпусом ссуза, на Комсомольском проспекте, 57, возведут новый учебный корпус колледжа.