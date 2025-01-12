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В Ростовской области заработала одна из самых длинных тюбинг-трасс в России

В расположенном в Ростовской области парке «Лога» начала работать одна из самых больших в России трасс для тюбинга. В парке рассказали, что аттракцион будет работать круглый год, а прокатиться на нем смогут как дети, так и взрослые.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего были построены три трассы. На двух из них скорость движения составляет 30 км/ч, а одна является экстремальной и скорость спуска по ней составляет до 50 км/ч. Один спуск обойдется в 300 рублей.

Тюбинг-трасса в парке стала одной из самых больших России. Уступает она только трассе в Кабардино-Балкарии, длина которой составляет 450 метров. Для сравнения, трасса в «Розе Хуторе», которая ранее была второй по длине, составляет 200 метров.

Каркас горок был сделан из металла, а сами трассы представляют собой деревянное основание, покрытое специальным пластиком.

Ландшафтный парк «Лога» в хуторе Старая станицы был построен бизнесменом Сергеем Кушнаренко на месте свалки в 2012 году. Площадь парка составляет 22 гектара. Он является одной из самых посещаемых достопримечательностей региона.

Роман Никитин

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