В Ростовской области заработала одна из самых длинных тюбинг-трасс в России
В расположенном в Ростовской области парке «Лога» начала работать одна из самых больших в России трасс для тюбинга. В парке рассказали, что аттракцион будет работать круглый год, а прокатиться на нем смогут как дети, так и взрослые.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Всего были построены три трассы. На двух из них скорость движения составляет 30 км/ч, а одна является экстремальной и скорость спуска по ней составляет до 50 км/ч. Один спуск обойдется в 300 рублей.
Тюбинг-трасса в парке стала одной из самых больших России. Уступает она только трассе в Кабардино-Балкарии, длина которой составляет 450 метров. Для сравнения, трасса в «Розе Хуторе», которая ранее была второй по длине, составляет 200 метров.
Каркас горок был сделан из металла, а сами трассы представляют собой деревянное основание, покрытое специальным пластиком.
Ландшафтный парк «Лога» в хуторе Старая станицы был построен бизнесменом Сергеем Кушнаренко на месте свалки в 2012 году. Площадь парка составляет 22 гектара. Он является одной из самых посещаемых достопримечательностей региона.