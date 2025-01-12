Начальником судебного департамента Курской области назначен Игорь Нисонов

Управление Судебного департамента в Курской области возглавил Игорь Нисонов, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Он назначен соответствующим приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ от 26 декабря 2024 года. Председатель Курского областного суда Олег Кравченко представил нового руководителя личному составу управления и пожелал ему плодотворной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление Судебного департамента Курской области возглавил Игорь Нисонов (слева)

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Управление Судебного департамента Курской области возглавил Игорь Нисонов (слева)

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Ранее господин Нисонов работал мировым судьей в Ливнах и Ливенском районе Орловской области, затем был замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, а с 2019 года возглавил его. В 2002 году он окончил Орловский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2024-м окончил «Курскую академию государственной и муниципальной службы», освоив программу магистратуры по направлению подготовки «Экономика». Осенью прошлого года он успешно прошел недельную стажировку в центральном аппарате Судебного департамента, уточнили там.

С 2012 года управление Судебного департамента в Курской области возглавлял Николай Малыхин, он ушел на пенсию в сентябре 2023-го. В последние месяцы обязанности начальника управления исполнял начальник отдела государственной службы и кадров Сергей Тураев.

Мария Старикова