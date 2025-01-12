Возбуждено уголовное дело из-за угрозы убийством девушке в центре Ярославля

В Ярославле на улице Кирова произошел конфликт между двумя девушками, в результате которого возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сообщение в дежурную часть поступило ночью 11 января. Прибывшие на место полицейские установили личности участниц инцидента и предварительную картину произошедшего.

«По имеющимся данным, девушка 2004 г.р. в ходе конфликта высказывала угрозы своей знакомой 2004 г.р., при этом демонстрировала нож и причинила непроникающее ранение»,— сообщили в УМВД.

В социальных сетях опубликована видеозапись конфликта. На ней видно, как одна девушка нападает на другую с ножом, а та пытается защититься. Однако сразу после инцидента они стоят вместе. Также на видео девушка демонстрирует небольшой след от ранения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

Антон Голицын