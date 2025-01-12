За сутки в Краснодаре родились две двойни

В краевой столице на свет появились две пары близнецов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего в Краснодарском крае за сутки родились 122 малыша, в том числе 64 мальчика и 58 девочек, отмечается в сообщении.

В Краснодаре родились 75 детей, а в Сочи — 18. По одному малышу появилось на свет в Выселковском, Калининском и Красноармейском районах края. Пять детей родились в Лабинском районе, девять — в Тихорецком.

Андрей Николаев