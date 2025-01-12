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Пермский банк закрыл два допофиса

АО АКИБ «Почтобанк»в конце года закрыл два дополнительных офиса. Как сообщается на сайте кредитного учреждения, с 28 декабря прекратил работу дополнительный офис в Перми по адресу: ул. Ветлужская, 58. Ранее – с 26 ноября 2024 года закрылся допофис в Перми по адресу ул. Репина, 63. Причины закрытия допофисов в банке не назвали.

Согласно сайту «Почтобанка», у кредитного учреждения осталось четыре допофиса, три из них в Перми и один в Лысьве. По состоянию на 2020 год у банка работало порядка 20 отделений.

АО АКИБ «Почтобанк» основан в 1992 году, один из трех самостоятельных пермских банков. По размеру активов (1,08 млрд руб.) и собственному капиталу (453 млн руб.) в конце 2024 года занимал 297 место из 314 банков РФ. Акционеры банка не раскрываются.

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