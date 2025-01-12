В Омске объявили итоги конкурса на лучшее бомбоубежище

Администрация Омска опубликовала постановление об итогах смотра-конкурса на лучшее бомбоубежище в городе. Согласно документу, конкурс проводится с 2010 года.

«Признать победителем ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Омска администрацию Советского административного округа», - говорится в постановлении. Второе место занял «Омск РТС», третье - «Ростелеком». Комиссия оценивала герметичность помещений, исправность противовзрывных устройств и состояние воздуховодов.

Также в бомбоубежищах, по условиям конкурса, должны быть исправны оборудование для жизнеобеспечения в автономном режиме, измерительные приборы, огнетушители и телефонная связь с пунктом управления.

Призеры конкурса награждаются дипломами.

Лолита Белова