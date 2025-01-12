В Омске объявили итоги конкурса на лучшее бомбоубежище
Администрация Омска опубликовала постановление об итогах смотра-конкурса на лучшее бомбоубежище в городе. Согласно документу, конкурс проводится с 2010 года.
«Признать победителем ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Омска администрацию Советского административного округа», - говорится в постановлении. Второе место занял «Омск РТС», третье - «Ростелеком». Комиссия оценивала герметичность помещений, исправность противовзрывных устройств и состояние воздуховодов.
Также в бомбоубежищах, по условиям конкурса, должны быть исправны оборудование для жизнеобеспечения в автономном режиме, измерительные приборы, огнетушители и телефонная связь с пунктом управления.
Призеры конкурса награждаются дипломами.