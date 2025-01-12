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11 декабря в Казани задержали восемь нетрезвых водителей

В Казани 11 декабря зарегистрировали 107 дорожно-транспортных происшествий. На дорогах города задержали восемь водителей в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Вчера сотрудники ГАИ города оформили 17 ДТП с материальным ущербом. Сообщается, что погибших и пострадавших на дорогах нет.

Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей без прав управления транспортным средством. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех местных жителей.

Диана Соловьёва

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