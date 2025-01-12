Глава СКР потребовал доклад после обрушения лестницы в общежитии Черногорска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту обрушения части лестницы в общежитии в Черногорске (Хакасия). По данным ведомства, инцидент произошел 11 января. В здании по улице Дзержинского, дом 14 на первом этаже часть лестничного пролета рухнула вниз. В результате происшествия никто не пострадал. В социальных медиа местные жители сообщают, что ранее уже жаловались в уполномоченные органы на ненадлежащее состояние здания.

По факту происшествия следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят процессуальную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ).

Как сообщает Центр общественного контроля республики, здание находится вблизи общежития, в котором в марте 2023 года обрушилась стена. В доме на момент инцидента никто не проживал.

Лолита Белова