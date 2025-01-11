Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ак Барс» победил «Барыс», отыгравшись с 4:2 за минуту до конца

Казанский «Ак Барс» дома обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4 в овертайме. За минуту 21 секунду до конца третьего периода счет был 2:4 в пользу гостей.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором периоде «Барыс» вышел вперед после голов Ивана Николишина и Кирилла Савицкого, но «Ак Барс» сравнял счет усилиями Александра Барабанова и Артемия Князева. В третьем периоде Михаил Рахманов снова вывел гостей вперед. На 59-й минуте команды обменялись голами — отличились Алихан Асетов и Дмитрий Яшкин. За 10 секунд до конца основного времени Николас Петан сравнял счет. В овертайме победную шайбу забросил защитник казанцев Никита Лямкин.

После этой игры «Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...