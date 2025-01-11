«Ак Барс» победил «Барыс», отыгравшись с 4:2 за минуту до конца

Казанский «Ак Барс» дома обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4 в овертайме. За минуту 21 секунду до конца третьего периода счет был 2:4 в пользу гостей.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором периоде «Барыс» вышел вперед после голов Ивана Николишина и Кирилла Савицкого, но «Ак Барс» сравнял счет усилиями Александра Барабанова и Артемия Князева. В третьем периоде Михаил Рахманов снова вывел гостей вперед. На 59-й минуте команды обменялись голами — отличились Алихан Асетов и Дмитрий Яшкин. За 10 секунд до конца основного времени Николас Петан сравнял счет. В овертайме победную шайбу забросил защитник казанцев Никита Лямкин.

После этой игры «Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Анар Зейналов