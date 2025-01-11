«Заточка», «Последний Ронин» и Старый Новый год

В Ярославле завершилось широкое празднование Нового года и Рождества, но филармония предлагает 14 января отметить концертом и Старый Новый год. На будущей неделе жители и гости города могут сходить на концерт группы «Заточка», посмотреть фильм «Последний Ронин» и послушать о жизни ленинградской культуры в 1920–30-х годах. Самые интересные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Заточка», официальная группа «Вконтакте» Фото: «Заточка», официальная группа «Вконтакте»

13 января в Ярославле на УКРК «Арена-2000» хоккейный клуб «Локомотив» сыграет с питерским СКА. Сейчас ярославцы занимают первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ, СКА — шестое место на Западе и девятое в общей. Начало игры в 19:30.

14 января в ярославском Доме актера состоится премьера спектакля «Двое видят двух» по поэтическим произведениям классика американской литературы XX века Роберта Фроста. Режиссер и автор пьесы – Андрей Савостьянов. В спектакле принимают участие известные московские актеры театра и кино: Андрей Савостьянов, Елена Соколова и Дмитрий Ануров. Стоимость билетов — от 1,1 до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14 января в Ярославской филармонии пройдет концерт «Старый Новый год». Новогодние песни исполнят лауреаты международных конкурсов Елизавета Гродзинская, Гарри Мнац и Тарас Макаренко в сопровождении ансамбля солистов Ярославской государственной филармонии под управлением Михаила Бушуева. Стоимость билетов — от 300 до 800 руб.

15 января в КЗЦ «Миллениум» покажут фильм «Последний ронин» (Россия). Недалекое будущее: изменение климата и ядерная война практически уничтожила цивилизацию: земли выжжены, города разрушены, техника не работает. Главная валюта в этом мире — патроны. Одинокий Ронин в поисках убийцы своего отца странствует по пустошам, где его подстерегают охотники за головами и бандиты. В ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев. Стоимость билетов — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Колокольников

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Юрий Колокольников

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

16 января в Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина состоится открытие выставки произведений академиков Российской академии художеств Елены Церетели и Татьяны Кочемасовой. В экспозицию войдут 80 произведений живописи и стекла. Стоимость билетов — 100-150 руб.

17 января в ДК Добрынина Ярославский муниципальный оркестр русских народных инструментов «Струны Руси» представит программу «Двенадцать месяцев». Дирижер — Алексей Чугаев, сказку читает Нонна Царева. Билеты стоят от 300 руб.

В Губернаторском доме 17 и 18 января пройдет зимний сериал музейных встреч «"Дом в разрезе" принимает друзей». Проект посвящен картине Татьяны Глебовой и Алисы Порет «Дом в разрезе» из собрания Ярославского художественного музея. На ней изображено, как жили люди творческих профессий в 1920–30-х годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Дом в разрезе"

Фото: Ярославский художественный музей "Дом в разрезе"

Фото: Ярославский художественный музей

Спикерами на встречах выступят эксперты ленинградской культуры тех времен: кандидат искусствоведения Глеб Ершов, внучатая племянница писателя и поэта Даниила Хармса, писатель, филолог, преподаватель Марина Махортова, режиссер Александра Ханжова, музыкант Сергей Летов, внук Всеволода Николаевича Петрова, искусствоведа, писателя, друга господ Хармса, Глебовой и Порет Даниил Петров и другие. Билеты на событие появятся в кассах и на сайте ЯХМ с 14 января.

18 января в баре «Руки Вверх!» выступит группа «Заточка». Группа была образована в Москве и выступает в жанрах рэп-рок, альтернативный хип-хоп, кантри-рэп, альт-кантри. На концерте будут и песни с дебютного альбома «Грязное дельце», и свежие хиты. Стоимость билетов — 2,2 до 3,5 тыс. руб.

Какие выставки в Ярославле работают

В Ярославском художественном музее до 30 марта открыта выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Посетители могут увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения, наиболее известен из которых пейзаж «Тишина». Стоимость входного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В Музее зарубежного искусства работает выставка «Западноевропейское искусство XVI–XIX веков» из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Это самые значимые работы различных национальных школ живописи, стран, жанров, знакомящие зрителя с творчеством известных мастеров и открывающие очарование произведений неизвестных авторов. Выставка открыта до 2 февраля, стоимость билета — 300 руб.

В Ярославском художественном музее до 16 февраля открыта выставка «Медведь в полете и птица на капоте». На ней представлены автомобильные эмблемы 1910–1950-х годов из частного собрания. В центре внимания – фигура медведя с Ярославского автомобильного завода (1957). Стоимость билетов — 100 руб.

В Ярославском музее-заповеднике до 30 марта открыта новая выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. Стоимость билетов — 150 руб.

Алла Чижова