В результате стрельбы в Сухуме погибли три человека

В кафе «Бисквит» на Гумской улице в столице Абхазии городе Сухуме произошла стрельба. Погибли трое мужчин, передает «Апсныпресс». Нападавшего задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mvd_raa Фото: @mvd_raa

МВД республики сообщило, что стрельба в кафе «Бисквит» произошла примерно в 14:00. Три человека получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. Позднее все пострадавшие умерли в больнице. В Минздраве Абхазии рассказали «Апсныпресс», что их травмы были несовместимы с жизнью.

Стрелявший скрылся с места преступления. Позже сотрудники полиции задержали его, уточнило МВД. И. о. президента Валерий Бганба провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных структур.