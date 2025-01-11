ФАС проверит закупку больницы в ХМАО после жалобы компании из Санкт-Петербурга

Управление ФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) проверит закупку Нижневартовской окружной клинической больницы на предмет ограничения конкуренции. Жалоба в ФАС была подана компанией ООО «Золотой век» из Санкт-Петербурга, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукции. Соответствующая жалоба опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При описании объекта закупки заказчик установил характеристики товара таким образом, что в совокупности установленных характеристик и их значений, и показателей необходимым товаром к поставке является только товар производителя Бостон Сайентифик»,— говорится в тексте жалобы.

Уточняется, что жалоба связана с требованием больницы поставить эндоскопические клипсы длинной от 235 до 240 см. При этом, как отмечает «Золотой век», большинство других компаний производит клипсы короче (165, 195 или 230 см) или длиннее (270 см).

В связи с поступившей жалобой определение поставщика эндоскопических клипс приостановлено. УФАС проверит, ограничивают ли требования закупки конкуренцию и создают ли необоснованные преимущества для определенного поставщика. Рассмотрение жалобы назначено на понедельник, 13 января.

Анастасия Таначева