Бастрыкин поручил проверить смерть пешехода с коляской под колесами грузовика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в Ростовской области провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое закончилось смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба донского регионального управления комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в Ростове, когда местная жительница с младенцем в коляске переходила проезжую часть автомобильной дороги. Пешеход с коляской оказалась под колесами грузового автомобиля, в результате чего она скончалась. Ребенок не пострадал.

Сергей Иванов