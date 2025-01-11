Бастрыкин поручил проверить смерть пешехода с коляской под колесами грузовика
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в Ростовской области провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое закончилось смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба донского регионального управления комитета.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Происшествие случилось в Ростове, когда местная жительница с младенцем в коляске переходила проезжую часть автомобильной дороги. Пешеход с коляской оказалась под колесами грузового автомобиля, в результате чего она скончалась. Ребенок не пострадал.