Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил проверить смерть пешехода с коляской под колесами грузовика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в Ростовской области провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое закончилось смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба донского регионального управления комитета.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в Ростове, когда местная жительница с младенцем в коляске переходила проезжую часть автомобильной дороги. Пешеход с коляской оказалась под колесами грузового автомобиля, в результате чего она скончалась. Ребенок не пострадал.

Сергей Иванов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...