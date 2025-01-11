Для застройки 1,4 га в Кировском районе группа «Развитие» разработает проект межевания территории

По приказу краевого минимущества компания группы «Развитие» разработает проект межевания территории, ограниченной улицами Адмирала Макарова, Парусной, Танцорова и Байкальской в Перми. Минимущество опубликовало приказ, согласно которому разработкой документации займется компания застройщика — ООО «Инвестиционно-строительная группа “Развитие”». Срок подготовки проекта — два года.

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Территория в районе улиц Адмирала Макарова, Парусной, Танцорова и Байкальской находится в Кировском районе. О планах освоения группой «Развитие» этой земли суммарной площадью 1,4 га стало известно в конце декабря. Земельный актив состоит из четырех участков и располагается на берегу Камы. Поблизости, на ул. Танцорова, 96, свой жилой комплекс «Мастер квартал» возводит ПЗСП.

На декабрьском заседании комиссии по землепользованию и застройке группа «Развитие» попросила установить на своих участках по ул. Танцорова зону торговли и рынков Ц-5/1, сейчас они входят в промзону. Также в отношении этой площадки на карте градзонирования Перми было предложено установить границы комплексного развития территории. Девелопер рассчитывает застроить указанные земли с помощью механизма КРТ.