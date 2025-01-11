Пьяный житель Таганрога зарезал приятеля во время ссоры

В Таганроге, продолжая отмечать новогодние праздники, поссорились двое местных жителей. В ходе конфликта один из них, будучи под воздействием спиртных напитков, нанес оппоненту множественные колото-резаные ранения в область головы, шеи и туловища. Случилось это в квартире на ул. Сызранова. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, пострадавший скончался на месте происшествия. Каким оружием воспользовался убийца и другие подробности случившегося пресс-служба не уточняет.

Отмечается, что подозреваемый полностью признался в содеянном, его заключили под стражу.

Сергей Иванов