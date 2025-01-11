Начало января в Екатеринбурге стало самым теплым за всю историю наблюдений

В Екатеринбурге первая декада января стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура за указанный период составила -4°C, что выше нормы на 9,1°C (-13,1°C). Об этом сообщается в telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выходные, 11 и 12 января, в Екатеринбурге ожидается оттепель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В выходные, 11 и 12 января, в Екатеринбурге ожидается оттепель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За первые 10 дней января в Екатеринбурге выпало 11 мм осадков, что превышает норму на треть (8 мм). До этого самая теплая первая декада января была зафиксирована в 1978 году. Тогда средняя температура составила -4,5°C.

Как уточнили в Уральском Гидрометцентре, к утру субботы, 11 января, на территорию Свердловской области пришел балтийский циклон, который принес на Урал «очередную порцию теплого воздуха с южных районов».

«В выходные дни 11-12 января вероятна оттепель. Понижение температуры на 5-7°C, осадки (снег от небольшого до умеренного 1-3 мм) вероятны 14-15 января»,— говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Анастасия Таначева