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Пермские фигуристы стали победителями международного турнира

Пермские фигуристы Таисия Щербинина и Артем Петров завоевали золотые медали в парном катании на IV Российско-Китайских зимних молодежных играх. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

Фото: ЦСП Пермского края

Фото: ЦСП Пермского края

Пермская пара стала лучшей и в короткой, и в произвольной программах. Почти 14 баллов уступила им спортсмены из Китая Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн (173,48), получившие серебряные медали. На «бронзовую» ступеньку подиума поднялись Вероника Меренкова и Даниль Галимов из Краснодарского края.

Российско-китайские молодежные игры проводятся уже в четвертый раз – с 2016 года. Тогда в китайском Харбине состоялись первые такие игры между спортсменами России и Китая. Спустя два года столицей Игр стала Уфа, а в декабре 2022 года - Цзилинь.

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