Святочная история в доме Оливье
Первой в России педиатрической больнице — 190 лет
12 января 1835 года, а по старому стилю 31 декабря 1834-го (то есть на Святках), указом императора Николая Первого была открыта Императорская Николаевская детская больница. Она стала родоначальницей одного из крупнейших стационаров Северо-Западного федерального округа — клинической больницы № 5 имени Нила Филатова.
Детская больница имени Филатова, бывшая Императорская Николаевская детская больница. Улица Чапыгина, 13
Фото: Citywalls.ru / Данелия
Под крылом шефа III отделения
Первоначально больница располагалась в доме полковника Оливье на Екатерингофском проспекте, д. 73, у Аларчина моста. Это было первое в Петербурге лечебное учреждение «для маленьких детей, подвергшихся различным прилипчивым и другим болезням, их возрасту свойственным». Инициаторами открытия стали сенатор граф Александр Апраксин и лейб-медик Николай Арендт, а также лекарь лейб-гвардии Кексгольмского полка Карл Фридебург, первый директор больницы. Существовала она за счет частных пожертвований. Почетным попечителем и одним из главных благотворителей был начальник Третьего отделения граф Александр Бенкендорф. Оказывается, шеф жандармов и генерал от кавалерии, имевший в либеральной среде репутацию «страшного человека», заботился и об уменьшении детской смертности. В особой записке императору Николаю Бенкендорф писал об этой проблеме, «заслуживающей в полной мере внимания сострадательных людей». В начале XIX века в Петербурге умирал почти каждый пятый ребенок — в основном от тех самых «прилипчивых», то есть заразных, болезней.
Звание потомственного попечителя больницы получил уральский заводчик Анатолий Демидов. Среди российских промышленников самый большой вклад на нужды учреждения — 200 тыс. рублей ассигнациями, или 57 тыс. рублей серебром, — внесли именно братья Демидовы.
Деньги пошли на приобретение помещений на Большой Подьяческой улице, куда первая российская детская больница успела переехать в 1842-м, за два года до смерти Бенкендорфа. В этом здании она, став в 1859 году Николаевской, а затем и Императорской (1912), будет работать до 1916 года. На нужды лечебницы щедро жертвовал и преемник Бенкендорфа генерал Леонтий Дубельт.
До Первой мировой войны было принято решение о покупке большого участка в центре Аптекарского острова. Проект строительства больницы составил гражданский инженер Алексей Голубков вместе с ее главным врачом, одним из основоположников петербургской педиатрической школы Николаем Вяжлинским. Стройку начали в 1914 году, открытие в новом здании на углу Уфимской и Вологодской улиц (ныне Чапыгина) состоялось в октябре 1916-го, а летом 1917 года сюда перевели пациентов. Война внесла коррективы: пришлось урезать смету на строительство, экономить на оформлении, отказавшись от гранитного цоколя и некоторых деталей. Главное осталось неизменным: павильонная система, которая позволяла обеспечить изоляцию больных. Проект предусматривал возведение главного корпуса и пяти павильонов на 120 мест.
Переименование и расширение
Русский врач, основатель отечественной педиатрической школы Нил Филатов (1846(?)–1902)
Фото: Wikipedia / неизвестный автор
После революции больница получила новое название и пристройку в виде еще одного корпуса. С 1918 года учреждение носит имя российского педиатра Нила Филатова. Вместимость увеличилась почти вдвое, а содержание больницы легло на плечи государства. Исторические границы территории несколько раз увеличивали. В 1934-м были добавлены небольшие участки с северо-востока, юго-востока и юго-запада. Граница территории объекта культурного наследия не совпадает с первоначальной границей владельческого участка, ее также не соотнести с границами какого-либо исторического этапа.
В детской инфекционной больнице работали многие знаменитые врачи: Николай Красногорский, Козьма Глухов, Аркадий Воловик, Михаил Данилевич. В дальнейшем она стала базой для Педиатрического института и I Государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.
В 1920-е здание претерпело реконструкцию, в результате чего число коек достигло 400, была закрыта, а затем и ликвидирована домовая церковь. В 30-х годах территория расширяется на северо-восток и юго-восток: участок засадили деревьями, а близ хозяйственного корпуса построили котельную.
В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда больница продолжала работать. Этому не помешали снаряды, попавшие в здание. Разрушения ликвидировали сами сотрудники. К 1947 году корпуса были полностью восстановлены.
К 1970-м территорию на Чапыгина снова расширили в юго-восточном направлении, посадили там деревья и проложили новые аллеи. Были построены еще три служебных корпуса? лечебный павильон реконструирован. В начале 2000-х годов началась реконструкция всего комплекса зданий с перепрофилированием под центр восстановительного лечения «Детская психиатрия». Сегодня Детская городская клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова находится по адресу: Бухарестская ул., д. 134.
Светило педиатрии — с курицей под мышкой
Человек, имя которого носят крупнейшие больницы в самых больших российских городах, стоял у истоков отечественной педиатрии. Один из самых выдающихся ее представителей, доктор Нил Филатов оставил после себя целую школу детских врачей. Кроме того, он запомнился как борец с инфекционными заболеваниями, избегавший рукопожатий. Отказ жать руки коллегам объяснялся интересами этой борьбы, а прибегал к нему Нил Федорович только в периоды сезонного подъема инфекций.
Родился Нил Филатов в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии в 1846 году. Семья была многодетной, пятеро из семи братьев Филатовых так или иначе связали свою судьбу с медициной. До 12 лет Нил учился на дому, а после — в Пензенском дворянском институте. Одним из его преподавателей — физики и математики — был отец будущего вождя революции Владимира Ленина Илья Николаевич Ульянов, который именно в Пензе познакомился с будущей женой, Марией Бланк. Потом перебрался на учебу в Москву: в одной квартире жили и изучали науки восемь братьев Филатовых — шесть родных и двое двоюродных, от ученика начальных классов гимназии до старшекурсника. В общей комнате для занятий, где анатомический атлас соседствовал на стенах с латинским алфавитом и правилами грамматики, старшие помогали младшим. Духом совместной учебы, общей прилежной работы невольно заражались приятели, заходившие к братьям в гости.
В 70-х годах XIX века Нил Филатов мечтает о заграничной стажировке. Цели и задачи юноши простирались далеко за пределы стихийной братской «коммуны», давшей ему силы и амбиции. Он хотел заняться изучением клинической медицины, а для этого требовалось отправиться на чужбину.
Упорный Нил Филатов смог воплотить свой план в жизнь. Получив место врача в родном Саранском уезде и выучив немецкий язык, он уехал учиться в Германию, а после этого работал в клиниках Вены, Праги и Гейдельберга.
«Вообразите,— писал он своему другу Николаю Яблокову незадолго до отъезда,— я один на весь уезд. По географии на моих руках находится 58 тысяч человек, не считая жен и детей, а последние-то главным образом и находятся на моих руках. За здоровье этого легиона я получаю 100 рублей в месяц; остается ли в выгоде от этого легион, не знаю; я же откладываю деньги на заграничную поездку, которая непременно должна совершиться».
Перед поездкой нужно было определиться со специализацией. На выбор Филатова повлиял профессор Николай Тольский — доцент кафедры акушерства, женских и детских болезней. Работал с Тольским Филатов и после возвращения в Россию с заграничных стажировок.
Круг научных интересов Нила Филатова был очень широк. Он впервые описал новые заболевания детей и незнакомые формы проявления ранее известных болезней: скарлатинозную краснуху (четвертая болезнь), железистую лихорадку (инфекционный мононуклеоз), маскированную малярию грудных детей, затяжные и безлихорадочные формы гриппа, ветряную оспу, а также изучал эпидемиологию дифтерии.
Когда Тольский скоропостижно умер в 1891 году, за три месяца до открытия новой клиники детских болезней Императорского Московского университета (ИМУ) на Большой Царицынской улице, главным врачом стал Филатов. Ему было 44 года, а жить оставалось 10 лет. Уже в этой клинике совместно с Георгием Габричевским он впервые применил сывороточное лечение при дифтерии. Нилом Филатовым была разработана оригинальная система обследования больных детей. Его учебники и руководства признаны классическими, выдержали от четырех до 12 изданий, переведены на все европейские языки.
Русский врач, основатель отечественной педиатрической школы Нил Филатов (1846(?)–1902)
Фото: vk.com / @medic_pediatrics
Советы его были как будто очень простые. Например, он писал: «Приступая к осмотру <…> врач должен прежде всего подумать о том, чтобы сразу не напугать своего пациента… Всегда лучше, войдя в комнату больного, до поры до времени не обращать на него никакого внимания и, занявшись пока анамнезом, дать ему возможность присмотреться к новому человеку».
Как-то коллеги обратили внимание, что Нил Федорович во время ежеутренней прогулки сворачивает с проезда Девичьего Поля не на Пречистенку, как раньше, а в сторону Арбата. Оказалось, что доктор Филатов регулярно ходил на Смоленский рынок и покупал там курицу. Уже с тушкой под мышкой он появлялся у пациента. Маленькому мальчику для выздоровления требовалось усиленное питание, а денег на это в семье не хватало.