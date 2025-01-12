Святочная история в доме Оливье

12 января 1835 года, а по старому стилю 31 декабря 1834-го (то есть на Святках), указом императора Николая Первого была открыта Императорская Николаевская детская больница. Она стала родоначальницей одного из крупнейших стационаров Северо-Западного федерального округа — клинической больницы № 5 имени Нила Филатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детская больница имени Филатова, бывшая Императорская Николаевская детская больница. Улица Чапыгина, 13

Фото: Citywalls.ru / Данелия Детская больница имени Филатова, бывшая Императорская Николаевская детская больница. Улица Чапыгина, 13

Фото: Citywalls.ru / Данелия

Под крылом шефа III отделения

Первоначально больница располагалась в доме полковника Оливье на Екатерингофском проспекте, д. 73, у Аларчина моста. Это было первое в Петербурге лечебное учреждение «для маленьких детей, подвергшихся различным прилипчивым и другим болезням, их возрасту свойственным». Инициаторами открытия стали сенатор граф Александр Апраксин и лейб-медик Николай Арендт, а также лекарь лейб-гвардии Кексгольмского полка Карл Фридебург, первый директор больницы. Существовала она за счет частных пожертвований. Почетным попечителем и одним из главных благотворителей был начальник Третьего отделения граф Александр Бенкендорф. Оказывается, шеф жандармов и генерал от кавалерии, имевший в либеральной среде репутацию «страшного человека», заботился и об уменьшении детской смертности. В особой записке императору Николаю Бенкендорф писал об этой проблеме, «заслуживающей в полной мере внимания сострадательных людей». В начале XIX века в Петербурге умирал почти каждый пятый ребенок — в основном от тех самых «прилипчивых», то есть заразных, болезней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сенатор граф Александр Апраксин (1782–1848) Фото: Wikipedia / Е. Гюо (Eugene Huot Хирург; лейб-медик императора Николая I Николай Федорович Арендт (1786–1859) Фото: Wikipedia / Юзеф Олешкевич Российский государственный и военный деятель, шеф Отдельного корпуса жандармов и главный начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии граф Александр Бенкендорф (1782–1844) Фото: Wikipedia / Георг фон Ботманн Русский и французский меценат, действительный статский советник, дипломат, с 1840 года князь Сан-Донато. Представитель рода Демидовых, младший сын Николая Никитича Демидова от брака с Елизаветой Александровной Строгановой Анатолий Демидов (1812–1870) Фото: Wikipedia / Ателье Надар Следующая фотография 1 / 4 Сенатор граф Александр Апраксин (1782–1848) Фото: Wikipedia / Е. Гюо (Eugene Huot Хирург; лейб-медик императора Николая I Николай Федорович Арендт (1786–1859) Фото: Wikipedia / Юзеф Олешкевич Российский государственный и военный деятель, шеф Отдельного корпуса жандармов и главный начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии граф Александр Бенкендорф (1782–1844) Фото: Wikipedia / Георг фон Ботманн Русский и французский меценат, действительный статский советник, дипломат, с 1840 года князь Сан-Донато. Представитель рода Демидовых, младший сын Николая Никитича Демидова от брака с Елизаветой Александровной Строгановой Анатолий Демидов (1812–1870) Фото: Wikipedia / Ателье Надар

Звание потомственного попечителя больницы получил уральский заводчик Анатолий Демидов. Среди российских промышленников самый большой вклад на нужды учреждения — 200 тыс. рублей ассигнациями, или 57 тыс. рублей серебром, — внесли именно братья Демидовы.

Деньги пошли на приобретение помещений на Большой Подьяческой улице, куда первая российская детская больница успела переехать в 1842-м, за два года до смерти Бенкендорфа. В этом здании она, став в 1859 году Николаевской, а затем и Императорской (1912), будет работать до 1916 года. На нужды лечебницы щедро жертвовал и преемник Бенкендорфа генерал Леонтий Дубельт.

До Первой мировой войны было принято решение о покупке большого участка в центре Аптекарского острова. Проект строительства больницы составил гражданский инженер Алексей Голубков вместе с ее главным врачом, одним из основоположников петербургской педиатрической школы Николаем Вяжлинским. Стройку начали в 1914 году, открытие в новом здании на углу Уфимской и Вологодской улиц (ныне Чапыгина) состоялось в октябре 1916-го, а летом 1917 года сюда перевели пациентов. Война внесла коррективы: пришлось урезать смету на строительство, экономить на оформлении, отказавшись от гранитного цоколя и некоторых деталей. Главное осталось неизменным: павильонная система, которая позволяла обеспечить изоляцию больных. Проект предусматривал возведение главного корпуса и пяти павильонов на 120 мест.

Переименование и расширение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский врач, основатель отечественной педиатрической школы Нил Филатов (1846(?)–1902)

Фото: Wikipedia / неизвестный автор Русский врач, основатель отечественной педиатрической школы Нил Филатов (1846(?)–1902)

Фото: Wikipedia / неизвестный автор

После революции больница получила новое название и пристройку в виде еще одного корпуса. С 1918 года учреждение носит имя российского педиатра Нила Филатова. Вместимость увеличилась почти вдвое, а содержание больницы легло на плечи государства. Исторические границы территории несколько раз увеличивали. В 1934-м были добавлены небольшие участки с северо-востока, юго-востока и юго-запада. Граница территории объекта культурного наследия не совпадает с первоначальной границей владельческого участка, ее также не соотнести с границами какого-либо исторического этапа.

В детской инфекционной больнице работали многие знаменитые врачи: Николай Красногорский, Козьма Глухов, Аркадий Воловик, Михаил Данилевич. В дальнейшем она стала базой для Педиатрического института и I Государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

В 1920-е здание претерпело реконструкцию, в результате чего число коек достигло 400, была закрыта, а затем и ликвидирована домовая церковь. В 30-х годах территория расширяется на северо-восток и юго-восток: участок засадили деревьями, а близ хозяйственного корпуса построили котельную.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда больница продолжала работать. Этому не помешали снаряды, попавшие в здание. Разрушения ликвидировали сами сотрудники. К 1947 году корпуса были полностью восстановлены.

К 1970-м территорию на Чапыгина снова расширили в юго-восточном направлении, посадили там деревья и проложили новые аллеи. Были построены еще три служебных корпуса? лечебный павильон реконструирован. В начале 2000-х годов началась реконструкция всего комплекса зданий с перепрофилированием под центр восстановительного лечения «Детская психиатрия». Сегодня Детская городская клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова находится по адресу: Бухарестская ул., д. 134.

Светило педиатрии — с курицей под мышкой

Человек, имя которого носят крупнейшие больницы в самых больших российских городах, стоял у истоков отечественной педиатрии. Один из самых выдающихся ее представителей, доктор Нил Филатов оставил после себя целую школу детских врачей. Кроме того, он запомнился как борец с инфекционными заболеваниями, избегавший рукопожатий. Отказ жать руки коллегам объяснялся интересами этой борьбы, а прибегал к нему Нил Федорович только в периоды сезонного подъема инфекций.

Родился Нил Филатов в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии в 1846 году. Семья была многодетной, пятеро из семи братьев Филатовых так или иначе связали свою судьбу с медициной. До 12 лет Нил учился на дому, а после — в Пензенском дворянском институте. Одним из его преподавателей — физики и математики — был отец будущего вождя революции Владимира Ленина Илья Николаевич Ульянов, который именно в Пензе познакомился с будущей женой, Марией Бланк. Потом перебрался на учебу в Москву: в одной квартире жили и изучали науки восемь братьев Филатовых — шесть родных и двое двоюродных, от ученика начальных классов гимназии до старшекурсника. В общей комнате для занятий, где анатомический атлас соседствовал на стенах с латинским алфавитом и правилами грамматики, старшие помогали младшим. Духом совместной учебы, общей прилежной работы невольно заражались приятели, заходившие к братьям в гости.

В 70-х годах XIX века Нил Филатов мечтает о заграничной стажировке. Цели и задачи юноши простирались далеко за пределы стихийной братской «коммуны», давшей ему силы и амбиции. Он хотел заняться изучением клинической медицины, а для этого требовалось отправиться на чужбину.

Упорный Нил Филатов смог воплотить свой план в жизнь. Получив место врача в родном Саранском уезде и выучив немецкий язык, он уехал учиться в Германию, а после этого работал в клиниках Вены, Праги и Гейдельберга.

«Вообразите,— писал он своему другу Николаю Яблокову незадолго до отъезда,— я один на весь уезд. По географии на моих руках находится 58 тысяч человек, не считая жен и детей, а последние-то главным образом и находятся на моих руках. За здоровье этого легиона я получаю 100 рублей в месяц; остается ли в выгоде от этого легион, не знаю; я же откладываю деньги на заграничную поездку, которая непременно должна совершиться».

Перед поездкой нужно было определиться со специализацией. На выбор Филатова повлиял профессор Николай Тольский — доцент кафедры акушерства, женских и детских болезней. Работал с Тольским Филатов и после возвращения в Россию с заграничных стажировок.

Круг научных интересов Нила Филатова был очень широк. Он впервые описал новые заболевания детей и незнакомые формы проявления ранее известных болезней: скарлатинозную краснуху (четвертая болезнь), железистую лихорадку (инфекционный мононуклеоз), маскированную малярию грудных детей, затяжные и безлихорадочные формы гриппа, ветряную оспу, а также изучал эпидемиологию дифтерии.

Когда Тольский скоропостижно умер в 1891 году, за три месяца до открытия новой клиники детских болезней Императорского Московского университета (ИМУ) на Большой Царицынской улице, главным врачом стал Филатов. Ему было 44 года, а жить оставалось 10 лет. Уже в этой клинике совместно с Георгием Габричевским он впервые применил сывороточное лечение при дифтерии. Нилом Филатовым была разработана оригинальная система обследования больных детей. Его учебники и руководства признаны классическими, выдержали от четырех до 12 изданий, переведены на все европейские языки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский врач, основатель отечественной педиатрической школы Нил Филатов (1846(?)–1902)

Фото: vk.com / @medic_pediatrics Русский врач, основатель отечественной педиатрической школы Нил Филатов (1846(?)–1902)

Фото: vk.com / @medic_pediatrics

Советы его были как будто очень простые. Например, он писал: «Приступая к осмотру <…> врач должен прежде всего подумать о том, чтобы сразу не напугать своего пациента… Всегда лучше, войдя в комнату больного, до поры до времени не обращать на него никакого внимания и, занявшись пока анамнезом, дать ему возможность присмотреться к новому человеку».

Как-то коллеги обратили внимание, что Нил Федорович во время ежеутренней прогулки сворачивает с проезда Девичьего Поля не на Пречистенку, как раньше, а в сторону Арбата. Оказалось, что доктор Филатов регулярно ходил на Смоленский рынок и покупал там курицу. Уже с тушкой под мышкой он появлялся у пациента. Маленькому мальчику для выздоровления требовалось усиленное питание, а денег на это в семье не хватало.

Анна Кашурина