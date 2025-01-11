В Екатеринбург ввезли 11,5 млн насекомых и клещей-энтомофагов

Для предприятий Екатеринбурга и Свердловской области доставили 11,5 млн насекомых и клещей-энтомофагов, которые необходимы для борьбы с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на границе и транспорте не выявили нарушений в ходе досмотра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на границе и транспорте не выявили нарушений в ходе досмотра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, насекомых доставили авиасообщением из Московской области в грузовой терминал аэропорта Кольцово. «Поставка груза проведена с оформлением необходимых ветеринарных сопроводительных документов»,— говорится в сообщении.

Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на границе и транспорте не выявили нарушений в ходе досмотра.

Анастасия Таначева