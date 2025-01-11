Из-за теплой погоды озимые на Дону пожирает зерновой клещ
На территории Сальского и Песчанокопского районов выявлены очаги активного питания зимнего зернового клеща, который является вредителем озимых зерновых колосовых культур. Об этом сообщается на сайте филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно сообщению, активному пожиранию озимых насекомыми-вредителями в декабре и начале января способствовало преобладание тёплой и влажной погоды с повышением температуры воздуха до 15 °С.
Зимний зерновой клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, кормовые травы при температуре от 4 °С. Верхний край листа растений, повреждённых клещом, выглядит как повреждённый морозом. При наблюдаемой в последние дни температуре от +8 до +15 °С происходит откладка яиц, из которых появятся молодые вредители в марте-апреле.
«Россельхозцентр» рекомендует аргариям региона установить наблюдение за полями, на которых данный вредитель был зафиксирован в предыдущие годы, даже если это было более пяти лет назад.
Всего осенью 2024 года на Дону было засеяно озимыми культурами почти 2,9 млн га. 99% посевов составляют зерновые. Также сейчас ведется подготовка к весеннему севу: из необходимых 130 тыс. т семян яровых культур уже заготовлено более 59 тыс. т.