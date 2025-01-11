Из-за теплой погоды озимые на Дону пожирает зерновой клещ

На территории Сальского и Песчанокопского районов выявлены очаги активного питания зимнего зернового клеща, который является вредителем озимых зерновых колосовых культур. Об этом сообщается на сайте филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно сообщению, активному пожиранию озимых насекомыми-вредителями в декабре и начале января способствовало преобладание тёплой и влажной погоды с повышением температуры воздуха до 15 °С.

Зимний зерновой клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, кормовые травы при температуре от 4 °С. Верхний край листа растений, повреждённых клещом, выглядит как повреждённый морозом. При наблюдаемой в последние дни температуре от +8 до +15 °С происходит откладка яиц, из которых появятся молодые вредители в марте-апреле.

«Россельхозцентр» рекомендует аргариям региона установить наблюдение за полями, на которых данный вредитель был зафиксирован в предыдущие годы, даже если это было более пяти лет назад.

Всего осенью 2024 года на Дону было засеяно озимыми культурами почти 2,9 млн га. 99% посевов составляют зерновые. Также сейчас ведется подготовка к весеннему севу: из необходимых 130 тыс. т семян яровых культур уже заготовлено более 59 тыс. т.

Сергей Иванов