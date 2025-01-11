С берега в районе мыса Панагия вывезли 43 самосвала с загрязненным грунтом

По данным на 11:00 11 января, с пляжа, расположенного в районе мыса Панагия (Темрюкский район), вывезли 43 самосвала с собранными нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Специалистам и волонтерам удалось локализовать разлив у береговой линии на протяжении 300 метров и шириной до 5 метров, общей площадью примерно 2,8 тыс. кв. м. Всего на месте работают около 100 человек и 30 единиц техники.

По информации оперштаба, в ночь на 11 января из порта Новороссийск в сторону мыса выехал плавучий кран Морспасслужбы с баржей, который будет собирать мазут со стороны моря. Сейчас его готовят к работе.

Александр Орлов