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В Чувашии два человека погибли при пожаре в частном доме

В Комсомольском районе Чувашии после тушения пожара в частном доме были найдены тела двух погибших. Следственные органы начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СК России по Чувашии.

10 января около 22:20 в селе Комсомольское после ликвидации пожара в частном жилом доме были найдены тела женщины 1946 г. р. и ее сына 1970 г. р. В связи с трагедией следственными органами организована доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрической проводки. На данный момент проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, которая должна установить точную причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анар Зейналов

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