«Следующая зима может быть холоднее»

Эта зима в европейской части России, по прогнозам синоптиков, будет не снежной, а климатическая весна наступит раньше срока. «Ъ-Кубань» поговорил с профессором кафедры геоинформатики Кубанского государственного университета, доктором географических наук Анатолием Погореловым о причинах климатических изменений, а также о том, что будет происходить с погодой на юге страны в ближайшие годы, и что в связи с этим ждет горнолыжные курорты.

Фото: из личного архива Анатолия Погорелова

— То, что мы наблюдаем сейчас — это проявления процессов глобального потепления?

— Можно рассматривать текущее потепление как явление, которое периодически случается, то есть, у нас на юге России теплые зимы бывают с той или иной частотой. Однако поскольку глобальный климатический тренд характеризуется потеплением, в том числе и в холодный период года, то вполне можно рассматривать это и как результат постепенного разогревания атмосферы в Северном полушарии.

— То есть, нам следует ожидать, что в будущем теплых зим будет больше?

— Да, но это совсем не значит, что следующая зима будет еще теплее. Просто многолетние тенденции будут характеризоваться вот таким монотонным, постепенным потеплением на фоне межгодовой изменчивости. Следующая зима может быть и холоднее, ведь объективно существуют природные циклы разной продолжительности. Например, циклы солнечной активности.

— В этой связи, что происходит и будет происходить в ближайшее время с ледниками на Кавказе?

— Ледники на Кавказе на изменение осадков и термического фона реагируют по-разному, индивидуально. Но в целом, ледниковая система (это уже, собственно, зафиксировано за последние десятилетия) подвержена деградации. То есть, горные ледники, во-первых, отступают, во-вторых, уменьшаются в объемах. Это следствие не только потепления, но и изменения режима осадков. Поскольку климатическая снеговая граница медленно повышается, то есть, в высотной зоне, где ранее выпадал только снег, сейчас выпадают и дожди, то вслед за ней перемещаются вверх и ледники. Это зафиксировано абсолютно точно. Допустим, самый близкий к Краснодару ледник Фишт за последние десятилетия существенно уменьшился. Малый Фиштинский ледник фактически исчез. Ледники Эльбруса тоже постепенно отступают и сокращаются.

Постепенное потепление сопровождается и изменением структуры и особенностей выпадения осадков. В связи с разогреванием атмосферы количество испаряющейся воды увеличивается, соответственно, интенсивность влагооборота в атмосфере и гидросфере тоже увеличивается. У нас это отражается на характере осадков — идут интенсивные дожди, ливни в виде опасных метеорологических явлений. Частота сильных и очень сильных дождей увеличивается.

— А чего в этой ситуации ожидать горнолыжным курортам? Им не грозит отсутствие снега?

— Красной Поляне ничего не грозит. В обозримой перспективе там снега будет достаточно. Этот курорт находится в условиях средиземноморского режима выпадения осадков, когда их максимум приходится на зиму. А на высотах больше 1000 м в зимнее время осадки выпадают в виде снега.

На Лагонакском нагорье осадков в целом меньше, но Лагонаки выше и севернее, расположены вдали от черноморского побережья. Если курорт Красная Поляна начинается с высот 600—800 над уровнем моря, то плато Лагонаки начинается с 1,5 тыс. м. Там, в целом, холоднее, но осадков гораздо меньше на сопоставимых высотах. В связи с постепенным потеплением продолжительность залегания устойчивого снежного покрова (продолжительность зимнего сезона) будет тоже постепенно уменьшаться. То есть, снежный покров будет позже устанавливаться и раньше сходить. Снежники на плато, которые видны с Азишского перевала, практически никогда за лето полностью не таяли. А в последнее время они регулярно летом тают. Это говорит о том, что снега накапливается меньше и что температурный фон повышен. Но сокращение снежности будет медленно происходить, хотя общая продолжительность зимнего сезона на всех уровнях начнет уменьшаться.

— А что ждет конкурентов наших курортов на Северном Кавказе?

— В Архызе снега относительно немного, примерно, сопоставимо с Лагонаки, но там высоты большие — более 2,5 тыс. м на гребне хребта. И там некоторое сокращение продолжительности зимнего сезона существенно не повлияет на рекреацию и катание, потому что не затронет январь-март — основной горнолыжный период. В Домбае снега будет больше всегда, потому что он расположен в осевой части Кавказа (Архыз — севернее), а максимальное снегонакопление отмечается в осевой части, в районе Главного хребта. Эльбрус — в лучшем положении по снежной обстановке останется из-за большой высоты. Понятно, что там проблем с низкими температурами и сохранением снега не бывает.

Беседовал Михаил Волкодав