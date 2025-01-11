Солярка отравляет Дон в центре Ростова

В Ростове произошел слив солярки в Дон. Наличие дизельного топлива в водах реки было зафиксировано сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, нефтепродукты распространяются вдоль берега в районе Ворошиловского моста. Туда уже прибыли «все федеральные службы». В частности, Природнадзор пытается установить происхождение солярки и место сброса в реку, отмечается в сообщении.

От администрации города на месте происшествия с ситуацией разбирается первый заместитель главы Алексей Потешкин.

Сергей Иванов