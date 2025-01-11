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Солярка отравляет Дон в центре Ростова

В Ростове произошел слив солярки в Дон. Наличие дизельного топлива в водах реки было зафиксировано сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, нефтепродукты распространяются вдоль берега в районе Ворошиловского моста. Туда уже прибыли «все федеральные службы». В частности, Природнадзор пытается установить происхождение солярки и место сброса в реку, отмечается в сообщении.

От администрации города на месте происшествия с ситуацией разбирается первый заместитель главы Алексей Потешкин.

Сергей Иванов

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