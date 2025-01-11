Городская инфраструктура Сочи не пострадала при землетрясениях

Сочинская городская инфраструктура не получила повреждений в результате землетрясений, которые произошли ночью 11 января, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Жители города за помощью не обращались.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович пояснила «РИА Новости», что причиной подземных толчков стал рост молодых гор Кавказа. По ее словам, за несколько часов «произошел рой землетрясений» небольшой магнитуды, сильнейшее — магнитудой 3,5 — было в 4:47 мск. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло на глубине 5 км. Его эпицентр располагался в 9 км к востоку-северо-востоку от Дагомыса, вблизи Ореховки.