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В Ярославле водителя заблокировало после тройного ДТП

В Ярославле на улице Труфанова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: Chevrolet Epica, Mazda и Renault Logan. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

ДТП в Ярославле

ДТП в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

ДТП в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия прибыло 5 спасателей и одна единица техники. Спасатели деблокировали одного из пострадавших, оказав ему необходимую помощь.

Авария произошла напротив торгового центра «Победа». Проверку происшествия ведут сотрудники Госавтоинспекции.

Антон Голицын

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