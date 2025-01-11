В Ярославле водителя заблокировало после тройного ДТП

В Ярославле на улице Труфанова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: Chevrolet Epica, Mazda и Renault Logan. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области ДТП в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия прибыло 5 спасателей и одна единица техники. Спасатели деблокировали одного из пострадавших, оказав ему необходимую помощь.

Авария произошла напротив торгового центра «Победа». Проверку происшествия ведут сотрудники Госавтоинспекции.

Антон Голицын