В Ярославле водителя заблокировало после тройного ДТП
В Ярославле на улице Труфанова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: Chevrolet Epica, Mazda и Renault Logan. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
ДТП в Ярославле
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия прибыло 5 спасателей и одна единица техники. Спасатели деблокировали одного из пострадавших, оказав ему необходимую помощь.
Авария произошла напротив торгового центра «Победа». Проверку происшествия ведут сотрудники Госавтоинспекции.